Объем неработающих кредитов в "Приватбанке" за полгода увеличился на 4%, – Минфин

Объем неработающих кредитов (NPL) в государственном "Приватбанке" по итогам января-июня 2020 года увеличился на 4%, или на 8,6 млрд грн – до 247,8 млрд грн, 88% из которых – кредиты юридических лиц, связанных с экс-собственниками банка и группой "Приват".

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

Доля NPL в кредитном портфеле "Приватбанка" за первое полугодие увеличилась на 1 процентный пункт – до 81%.

По данным Минфина, за соответствующий период неработающий кредитный портфель юрлиц увеличился на 3% (или на 6 млрд грн – до 219 млрд грн), а физлиц – на 8% (2 млрд грн – до 28 млрд грн), тогда как работающий кредитный портфель юрлиц вырос на 7% (700 млн грн – до 11 млрд грн), физлиц – на 5% (2,5 млрд грн – до 46 млрд грн).

По состоянию на 1 июля доля неработающих кредитов в портфеле юрлиц "Приватбанка" составляла 95%, а в кредитном портфеле физлиц – 38%, говорится в сообщении.

Указывается, что 100% NPL юрлиц и 98,3% – физлиц покрываются кредитным риском в соответствии с постановлением Национального банка Украины №351.

Согласно данным Минфина, 34,5% неработающих займов были выданы представителям отрасли оптовой торговли, 8,5% – для возобновления материалов, 4,1% – наземной и трубопроводной транспортировки, а по 3,1% – предпринимателям, которые занимаются производством пищевых продуктов и розничной торговлей.

Указывается, что за первое полугодие "Приватбанк" провел реструктуризацию неработающих кредитов на 72 млн грн и еще 486 млн грн списал за счет резервов.

Кроме того, банк уменьшил просроченную задолженность на 134 млн грн за счет реализации залога по неработающим кредитам, а также на 408 млн грн путем ее погашения собственными средствами.

Как сообщалось, в целом за первое полугодие госбанки Украины сократили объем NPL на 6,1 млрд грн – до 391 млрд грн, а их долю – до 63,1%.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров "Приватбанка", приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, "Приватбанк" на 1 июля 2020 года по размеру общих активов (576,388 млрд грн) занимал 1 место среди 75 действовавших в стране банков.