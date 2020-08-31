Экспорт зерновых в новом сезоне превысил 7 миллионов тонн

Украина с начала нового 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 31 августа экспортировала 7,05 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 1,71 млн тонн меньше (за счет кукурузы), чем на эту дату в прошлом МГ.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные информационно-аналитического портала АПК Украины, передает БизнесЦензор.

К настоящему времени экспортировано 4,46 млн тонн пшеницы (-0,36 млн тонн), 2 млн тонн ячменя и 0,57 млн тонн кукурузы (-1,28 млн тонн).

По состоянию на 31 августа текущего года экспортировано также 33,8 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 13,5% превышает показатель предыдущего МГ.