Суд запретил проводить конкурс на члена правления "Ощадбанка" по финансам

Печерский районный суд города Киева запретил государственному "Ощадбанку" проводить конкурс на должность члена правления, ответственного за финансы, совершать любые действия относительно соответствующего назначения и назначать любое лицо на должность исполняющего обязанности в рамках обеспечения иска физического лица, которого представляет адвокат Алексей Бебель.

Согласно госреестру судебных решений, соответствующее решение суд принял 21 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Лицо_1 полагает, что при проведении конкурса на замещение вакантной должности члена правления, ответственного за финансы АО "Ощадбанк", конкурсной комиссией АО "Ощадбанк" допущены грубые нарушения, а именно – безосновательно не допущено его к участию в втором этапе конкурса, в результате чего истца лишили возможности конкурировать с другими участниками конкурсного отбора на равных условиях и предоставили конкурентам истца преимущество", – говорится в обнародованном тексте решения.

Согласно ему, истец считает, что продолжение конкурсного отбора без предоставления оценки судом правомерности обжалуемого решения, может привести к нарушению его конституционного права на труд, а занятие вакантной должности, на которую претендует заявитель, другим лицом, существенно осложнит или даже сделает невозможным защиту и восстановление его прав и законных интересов.

Напомним, "Ощадбанк" в июле объявил о приеме документов на конкурс на замещение вакантной должности члена правления, ответственного за финансы. Заявки от кандидатов принимались до 31 июля включительно, а второй этап конкурса длился по 19 августа, финалисты пройдут собеседования с набсоветом банка.

"Ощадбанк" основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов "Ощадбанк" занимал 2 место (272,171 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.