Суд запретил строительство двух жилых комплексов Вавриша в Киеве
Государственное бюро расследований (ГБУ) с помощью полтавских судов добилось ареста двух земельных участков, на которых ведется строительств жилых комплексов столичного застройщика Андрея Вавриша, бизнес-партнера экс-главы Офиса президента Андрея Богдана.
Об этом свидетельствуют постановления Октябрьского районного суда Полтавы от 31 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.
В частности, следственная судья наложила арест на почти 30 га на 22-м км Харьковского шоссе в Дарницком районе Киева, а также на почти 13 га по ул. Набережно-Крещатицкая в Подольском районе столицы. Судья также запретила осуществлять строительные работы на них.
Эти участки, а также объекты незавершенного строительства на них, стали вещественными доказательствами в уголовном производстве, которое расследуют следователи Государственного бюро расследований. Процессуальный надзор за следствием осуществляет Офис генпрокурора.
Так, на арестованном участке в Подольском районе столицы строится ЖК "Новый Подол".
Следствие установило, что целевое и функциональное назначение участков – общественная застройка. И намерения построить жилой комплекс под видом "многофункционального комплекса" им не соответствуют. Кроме того, участки находятся в пределах исторического ареала Киева, и на них невозможна застройка без разрешения Минкульта.
Инвестором застройки является группа компаний "Saga Development", бенефициарным владельцем которой является Андрей Ваврыш. До основания компании в 2015 году он работал заместителем директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА.
Как указывает следствие, Ваврыш "неоднократно проявлял противоправный интерес к указанным земельным участкам с целью дальнейшей застройки на них жилых домов, лично согласовывал задание на разработку детального плана территории в пределах, в частности, ул. Набережно-Луговая в Подольском районе города Киева, то есть уже на тот момент готовил указанные земельные участки для дальнейшей их застройки".
Строительство запланировано на трех участках площадью 12,23 га, 0,21 га и 0,49 га, которые признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве. Первые два находятся на праве постоянного пользования в ПАО "Киевский речной порт", а третий – в аренде у ПАО "Торгречтранс".
Застройка здесь еще не проводится. В мае ГАСИ отказала застройщикам в выдаче разрешения на проведение строительных работ.
В части участков на Харьковском шоссе речь идет о ЖК "О2 Residence". Этот жилой комплекс на 22-м километре Харьковского шоссе строится на двух участках площадью 6,19 га и 23,72 га, которые принадлежат государству в лице КГГА и находятся в пользовании Национальной академии внутренних дел.
Эти участки, а также объекты завершенного и незавершенного строительства, находящиеся на них, признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве ГБР.
Следствие установило, что строительство ЖК ведется на участках, принадлежащих к землям обороны (6,19 га) и рекреационного назначения (23,72 га). Целевое назначение этих участков не позволяет проводить на них строительство без согласования с Кабмином, что вызывает тяжелые последствия государственным интересам.
В отношении этого ЖК Госбюро расследований подозревает, что ректор Академии внутренних дел и сотрудники Департамента градостроительства и архитектуры КГГА в сговоре с целью получения неправомерной выгоды способствуют компании "Сага Девелопмент" Ваврыша в проведении строительства жилого комплекса "О2 Residence"
Как указывается в постановлении, в ходе обыска в служебных кабинетах Департамента градостроительства и архитектуры КГГА следователи установили отсутствие градостроительных условий и ограничений для застройки земельного участка по ул. Харьковское шоссе, 22-й км, а также признаки подделки соответствующей документации.
Девелопером проекта выступает компания Saga Development Андрея Вавриша. Проектантом ЖК является ООО "Терра Проджект", связанное с Вавришем. Договор на застройку Нацакадемия внутренних дел заключила в 2017 году с ООО Фирма "Резон".
Владельцами фирмы "Резон" указаны два венчурных инвестфонда - "Эверест" и "Эльбрус". Руководителем "Эвереста" является Дмитрий Овсий, юрист Андрея Вавриша. А руководителем "Эльбруса" является Кирилл Скурский. На Скурского оформлен микроавтобус, который сопровождал автомобили экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, друга Андрея Вавриша.
Генподрядчиком строительства является ООО "Комфорт Строй Инвест", владельцами которого является Олег Новаковский и Виталий Поенко. Олег Новаковский также был совладельцем ООО "Сага 18" и является руководителем ООО "Альта-Град" - владельцами обеих фирм также являются инвестфонды "Эверест" и "Атлон" под руководством Дмитрия Овсия.
Владельцем ООО "Сага Девелопмент" является панамская компания "Тревор Бизнес С.А.", конечным бенефициарным владельцем которой является Андрей Ваврыш. Он же является руководителем "Сага Девелопмент".
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