"Альфа-Банк" выкупил облигации Харькова на 600 миллионов

"Альфа-Банк" 22 июля этого года приобрел трехлетние облигации Харьковского горсовета на 600 млн грн под 11% годовых.

Об этом говорится в месячной отчетности Минфина, который согласовал эту сделку еще в конце апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно информации министерства, 13 июля "Альфа-Банк" также предоставил трехлетний кредит Днепровского горсовету на 478,29 млн грн под плавающую ставку учетная ставка +6%, который Минфин согласовал в конце июня.

В июне среди все муниципалитетов кредит привлек еще Камянский горсовет в Днепропетровской области – 170 млн грн на 5 лет под 16,5% годовых. В этом случае средства предоставил государственный "Ощадбанк".

В июне, по данным Минфина, Львовский горсовет смог продать государственному "Укргазбанку" две серии по 300 млн грн своих пятилетних облигаций под 8,5% годовых, а Запорожье привлекло по 250 млн грн у "Укргазбанка" и "Ощадбанка" по 250 млн грн на пять лет под 17,5% годовых.

За пять предыдущих месяцев этого года, уточняет Минфин, было осуществлено лишь одно местное заимствование – Харьков продал две серии по 250 млн грн своих трехлетних облигаций "Укргазбанку".