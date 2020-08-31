Объем неработающих кредитов в "Укрэксимбанке" вырос за полгода на 5%

Объем неработающих кредитов (NPL) государственного "Укрэксимбанка" по итогам января-июня 2020 года увеличился на 5%, или на 3,2 млрд грн – до 72,7 млрд грн, а доля NPL в кредитном портфеле банка сохранилась на уровне 58%.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, основную долю NPL составляют займы, выданные до 2014 года и кредиты АР Крым.

По данным Минфина, доля неработающих кредитов в портфеле юрлиц за полгода сократилась на 2 процентных пункта (п.п.) – до 57%, а в портфеле физлиц – увеличилась на 3 п.п., до 92%. В сообщении уточняется, что по состоянию на 1 июля кредитный портфель банка на 98% состоит из кредитов юрлиц.

Портфель неработающих кредитов юрлиц в "Укэксимбанке" за первое полугодие увеличился на 4% (или на 3 млрд грн – до 71 млрд грн), а физлиц – на 13% (на 200 млн грн – до 2 мрлд грн), тогда как работающий кредитный портфель юрлиц вырос на 8% (на 4 млрд грн – до 54 млрд грн), а физлиц – сократился на 14% (на 29 млн грн – до 170 млн грн), говорится в сообщении.

Отмечается, что 94,5% NPL юрлиц и 98% NPL физлиц покрываются кредитным риском в соответствии с постановлением Национального банка Украины №351.

Минфин добавил, что почти весь объем кредитов физлиц в иностранной валюте является дефолтным.

По итогам января-июня 2020 года "Укэксимбанк" провел реструктуризацию неработающих кредитов на 6,19 млрд грн (по закону о финансовой реструктуризации на 2,93 млрд грн) и не осуществлял списание NPL за счет резерва, указывается в сообщении.

Кроме того, за первое полугодие банк уменьшил просроченную задолженность на 223 млн грн путем ее погашения собственными средствами (на 65 млн грн) и за счет реализации залога (на 158 млн грн).

Согласно данным Минфина, портфель неработающих кредитов "Укрэксимбанка" состоит из займов, выданных бизнесу, специализирующемуся на химическом производстве (19,9%), металлургическом производстве (12,9%), производстве пищевых продуктов (11,9%), операциях с недвижимым имуществом (11,8%), а также представителям сферы оптовой торговли (10,8%).

Как сообщалось, в целом за первое полугодие госбанки Украины сократили объем NPL на 6,1 млрд грн – до 391 млрд грн, в частности, "Укргазбанк" – на 10% (до 8,4 млрд грн), "Ощадбанк" – на 21% (до 60,9 млрд грн), тогда как в "Приватбанке" этот показатель вырос на 4% (до 247,8 млрд грн), а в "Укрэксимбанке" – на 5% (до 72,7 млрд грн)

"Укрэксимбанк" создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов (226,73 млрд грн) "Укрэксимбанк" занимал 3 место среди 75 действовавших в стране банков.