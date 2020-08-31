Конституционный Суд назначил рассмотрение дела о правомерности создания НАБУ

Конституционный Суд (КСУ) назначил рассмотрение дела по конституционному представлению 50 народных депутатов о соответствии Конституции отдельных положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" на 10 сентября.

Как сообщает пресс-служба КСУ, соответствующее постановление №34-у/2020 было принято 28 августа, передает БизнесЦензор.

"КСУ считает необходимым рассмотреть это дело с участием представителей субъекта права на конституционное представление, Верховной Рады, президента Украины и с привлечением главы Верховного Суда, главы Высшего антикоррупционного суда, генерального прокурора, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, главы Национального агентства по предупреждению коррупции, директора Государственного бюро расследований, и.о. директора НАБУ", – сказано в сообщении.

В частности, депутаты просят признать неконституционными положения закона в части определения НАБУ государственных правоохранительным органом, а также полномочий президента по учреждению НАБУ, назначению и увольнению его директора, а также назначения трех членов конкурсной комиссии и одного члена в комиссию внешнего контроля за деятельностью Бюро.

Представления подписали 50 депутатов, в основном из фракции "Опозиционная платформа – За жизнь", включая ее лидера Виктора Медведчука, а также группа близких к Игорю Коломойскому депутатов.

Как сообщалось, на минувшей неделе Большая палата КСУ признала не соответствующим Конституции указ президента от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Соответствующее конституционное представление внес 51 народный депутат, их уполномоченным представителем указан близкий к Игорю Коломойскому депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.