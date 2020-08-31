"Нафтогаз" получит лицензию на торговлю электроэнергией

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, намерена выдать НАК "Нафтогаз Украины" лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по перепродаже электроэнергии (трейдерской деятельности).

Проект соответствующего постановления НКРЭКУ о выдаче лицензии НАК внесен в повестку заседания регулятора 2 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В обосновании к проекту отмечается, что НКРЭКУ 21 августа получила заявление "Нафтогаз Украины" о выдаче лицензии и необходимый пакет документов.

Ранее глава ГПК "Нафтогаз" Максим Рабинович в интервью Интерфакс-Украина сообщил о планах по выходу группы в розничный сегмент рынка э/э.

"Мы точно не ограничимся газом, мы хотим продавать все ресурсы. Следующий шаг – кросс-продажи (продажи различных услуг или товаров одному клиенту) электроэнергии и, возможно, коммунальных услуг. Здесь тоже может быть пакетное предложение. Мы собираемся в этом направлении активно развиваться, но понимаем, что и клиенту, и поставщикам нужно некоторое время, чтобы привыкнуть к подобным нововведениям", – отмечал он.

В июне-августе ГПК "Нафтогаз" купила у НАЭК "Энергоатом" 82 тыс. МВт-ч электроэнергии для экспорта.

27 августа Антимонопольный комитет Украины дал разрешение на передачу шести теплоэлектроцентралей от Фонда госимущества в управление НАК "Нафтогаз Украины".

В июле "Нафтогаз" запустил пилотную СЭС "Андреевка" в Балаклейском районе Харьковской области мощностью 0,999 МВт, задачей проекта является анализ технических и регуляторных механизмов развития возобновляемой энергетики для группы. Дальнейшие планы "Нафтогаза" в сфере "зеленых" проектов предусматривают завершение строительства значительно более мощной СЭС в Житомирской области уже в сентябре этого года, а также расширение сети электрозарядных станций в столице.