Налоговая служба обнаружила махинации при фиктивной продаже сигарет на 1,4 миллиарда
Государственная налоговая служба (ГНС) по итогам проведенных проверок выявила схему незаконного формирования налогового кредита по НДС на сумму 1,4 млрд грн при продаже табачных изделий.
Как сообщает пресс-служба ГНС, участниками схемы были компании, задействованные в цепочках поставки от легальных производителей табачных изделий, предусматривающих фиктивную покупку, хранение и продажу оптовых партий табачных изделий, передает БизнесЦензор.
Такие предприятия получают лицензии на право оптовой и розничной торговли табачными изделиями, регистрируют места хранения в Едином государственном реестре, берут в аренду на краткосрочный срок помещение, подают отчетность и даже платят минимальные налоги.
При этом ГНС выявила рисковые операции в этой сфере.
"Для разрушения указанной схемы были осуществлены одновременные проверки в 401 месте хранения и торговли в т. ч., по результатам которых установлено, что в 148 местах деятельность не осуществляется вообще и не подтверждается наличие остатков сигарет в количестве 195,47 млн пачек стоимостью 8,8 млрд грн, в т. ч. доля НДС – 1,4 млрд грн", – сказано в сообщении.
Таким образом, было предотвращено незаконное формирование налогового кредита по НДС на сумму 1,4 млрд грн, подчеркивают в ГНС.
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Также проведено 22 проверки субъектов хозяйствования, которые используют оборудование для промышленного производства сигарет и папирос на таможенной территории Украины. По результатам таких проверок установлен 1 случай отсутствия производственных мощностей предприятий, в результате которого в дальнейшем будет аннулирована лицензия на право производства табачных изделий.
Кроме того, в связи с недопуском к проверке ГНС обратилась в суд с просьбой о применении условного административного ареста счетов и имущества по 1 субъекту хозяйствования.
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