Задолженность населения за коммуналку в июле сократилась на 3,6%, – Госстат

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в июле 2020 года сократилась на 3,6% к июню и составила 50,5 млрд грн (без учета электроэнергии).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики, передает БизнесЦензор.

В целом в июле украинцы уплатили за жилкомуслуги 9,3 млрд грн, что составило 119,5% начисленной за этот месяц суммы. За поставку электроэнергии уплачено 5,3 млрд грн.

Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг в июле 2020 года зафиксирован в Ривненской (131,3% суммы начислений, за счет погашения долгов предыдущих периодов), Киевской (130%), Житомирской (129,7%) и Черкасской (128,5%) областях.

Наиболее низкий уровень оплаты – в Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях (106-116% суммы начислений).

По данным Госстата, с начала 2020 года с населением заключено 25,9 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 333,3 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 185,3 млн грн.

Данные приведены без учета аннексированного Крыма и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.