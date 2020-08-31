"Укргазбанк" сократил неработающий кредитный портфель юрлиц на 15%

Государственный "Укргазбанк" за первое полугодие 2020 года сократил объем неработающих кредитов (NPL) на 10% – до 8,4 млрд грн и долю NPL в кредитном портфеле – на 2 процентных пункта (п.п), до 19%, в том числе неработающий кредитный портфель юридических лиц снизился на 15% (до 5 млрд грн), а физлиц – вырос на 2% (до 3 млрд грн).

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, за январь-июнь 2020 года работающий кредитный портфель юрлиц в "Укргазбанке" увеличился на 1% – до 33 млрд грн, а физлиц – на 6%, до 2,9 млрд грн.

По состоянию на 1 июля 2020 года доля NPL в кредитном портфеле юрлиц составляла 14%, а физлиц – 50%, отметил Минфин. Уточняется, что весь объем кредитов физлиц в иностранной валюте является дефолтным.

Согласно данным министерства, 72% NPL юрлиц и 94,8% NPL физлиц покрываются кредитным риском в соответствии с постановлением Национального банка Украины №351.

В целом по итогам января-июня "Укргазбанк" списал неработающих кредитов за счет резерва на 336 млн грн.

Кроме того, за первое полугодие банк уменьшил просроченную задолженность на 121 млн грн, в том числе путем ее погашения собственными средствами (на 35 млн грн) и за счет реализации залога (на 68 млн грн).

Согласно данным Минфина, портфель неработающих кредитов "Укрэксимбанка" состоит из займов, выданных бизнесу, специализирующемуся на оптовой торговле (21,1%), сельском хозяйстве (13,5%), производстве машин и оборудования (12,5%), производстве продуктов питания (11,9%) и поставках электроэнергии и газа (9,5%).

Как сообщалось, в целом за первое полугодие госбанки Украины сократили объем NPL на 6,1 млрд грн – до 391 млрд грн, в частности, "Укргазбанк" – на 10% (до 8,4 млрд грн), "Ощадбанк" – на 21% (до 60,9 млрд грн), тогда как в "Приватбанке" этот показатель вырос на 4% (до 247,8 млрд грн), а в "Укрэксимбанке" – на 5% (до 72,7 млрд грн)

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,94% акций финучреждения.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2020 года "Укргазбанк" по размеру общих активов занимал 4 место (156,673 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.