Кабмин поручил назначить без конкурса нового главу Госрыбагентства

Кабинет министров поручил министру защиты окружающей среды и природных ресурсов Роману Абрамовскому назначить главу Государственного агентства рыбного хозяйства путем заключения контракта о прохождении государственной службы.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №1065-р от 31 августа обнародовано на официальном правительственном портале.

Как отмечается в документе, решение принято по предложению самого Абрамовского.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года Кабинет министров уволил Ярослава Белова с должности председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины по собственному желанию.

Сейчас ведомство возглавляет и.о. главы Олег Бездуганов.

Напомним, Кабинет министров утвердил особый порядок назначения на должности государственной службы на период карантина, согласно которому разрешается назначение руководителей госорганов без проведения конкурса.