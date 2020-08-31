Долги производителя новейших российских самолетов превысили $7 миллиардов

Долги российской Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) перед банками составляют около 530 млрд рублей ($7,2 млрд).

Об этом индустриальный директор авиакластера корпорации "Ростех" Анатолий Сердюков сообщил в интервью РБК, передает БизнесЦензор.

По словам Сердюкова, 250 млрд рублей на погашение долгов ОАК рассчитывает получить из бюджета РФ, Долги на сумму еще около 150 млрд руб. будут реструктурированы.

Сердюков подчеркнул, что 530 млрд руб. – это долги ОАК, образовавшиеся в результате выполнения "государственных задач".

Объединенная авиастроительная корпорация объединяет такие предприятия, как "Иркут" и ОКБ им. Яковлева (разработчики МС-21), "Гражданские самолеты Сухого" (разработчик Sukhoi Superjet 100), ОКБ Сухого (разработчик Су-57), ОКБ "МиГ" (разработчик МиГ-35) и многие другие.

По итогам 2019 года, согласно отчетности по МСФО, выручка ОАК составила 351 млрд руб., снизившись более чем на 14% к предыдущему году, а убытки компании удвоились, превысив 60 млрд руб.

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Как сообщалось, иностранные авиакомпании отказываются от купленных ранее российских самолетов Sukhoi Superjet. Ирландская Cityjet вывела их из своего флота год назад, мексиканская Interjet в прошлом году заявила о желании продать суперджеты и сейчас, по данным Flightradar24, активно использует только четыре из 22 самолетов.

Государственный "Аэрофлот" сейчас эксплуатирует больше трети всех выпущенных самолетов – 54 суперджета.