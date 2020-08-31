Fitch повысил прогноз цен на железную руду

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings обновило оценки стоимости ряда основных металлов, которые оно использует в прогнозах операционной деятельности и финансовых показателей компаний отрасли.

Об этом говорится в сообщении агентства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Для железной руды ожидаемые цены были повышены практически для всех периодов.

Как ожидается, глобальный рынок железной руды продолжит испытывать нехватку поставок, в связи с чем аналитики агентства повысили ожидаемые цены на все периоды кроме 2023 года.

В то же время прогноз цен на коксующийся уголь в 2020-2022 годах был пересмотрен в сторону снижения.

Сырье: 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 долгосрочный прогноз - старый новый старый новый старый новый старый новый старый новый коксующийся уголь 140 120 140 130 140 135 140 140 140 140 энергетический уголь, Австралия 63 58 72 68 72 67 70 66 70 66 энергетический уголь, Китай 74 77 79 79 78 78 76 76 76 76 железная руда, Китай 75 95 60 75 60 70 60 60 55 60

Также Fitch подняло прогноз цен на золото на 2020-2021 годы. Низкие процентные ставки и слабый доллар США могут сохраниться и в следующем году, однако кризисные условия могут вызвать увеличение поставок лома и улучшить привлекательность альтернативных инструментов для инвестиций. Это может стать причиной постепенного снижения котировок с нынешних многолетних максимумов, как это происходило в 2013 году, говорится в сообщении.

Как сообщалось, Украина в 2019 году увеличила экспорт железорудного сырья в натуральном выражении на 8,1% по сравнению с 2018 годом – до 39,9 млн тонн, нарастив поставки в денежном выражении на 18,5% – до $3,4 млрд. Экспорт ЖРС осуществлялся в основном в Китай (34,4% поставок в денежном выражении), Польшу (12,17%) и Чехию (10,13%).

Импорт ЖРС в Украину в прошлом году составил 14,25 тыс. тонн на сумму $1,41 млн по сравнению с 111,73 тыс. тонн на $8,3 млн в 2018 году. Поставки осуществлялись из РФ (90,86% в денежном выражении), Нидерландов (5,95%) и Великобритании (2,34%).