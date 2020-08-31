Fitch повысил прогноз цен на железную руду
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings обновило оценки стоимости ряда основных металлов, которые оно использует в прогнозах операционной деятельности и финансовых показателей компаний отрасли.
Об этом говорится в сообщении агентства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Для железной руды ожидаемые цены были повышены практически для всех периодов.
Как ожидается, глобальный рынок железной руды продолжит испытывать нехватку поставок, в связи с чем аналитики агентства повысили ожидаемые цены на все периоды кроме 2023 года.
В то же время прогноз цен на коксующийся уголь в 2020-2022 годах был пересмотрен в сторону снижения.
|Сырье:
|2020
|2020
|2021
|2021
|2022
|2022
|2023
|2023
|долгосрочный
|прогноз
|-
|старый
|новый
|старый
|новый
|старый
|новый
|старый
|новый
|старый
|новый
|коксующийся уголь
|140
|120
|140
|130
|140
|135
|140
|140
|140
|140
|энергетический уголь, Австралия
|63
|58
|72
|68
|72
|67
|70
|66
|70
|66
|энергетический уголь, Китай
|74
|77
|79
|79
|78
|78
|76
|76
|76
|76
|железная руда, Китай
|75
|95
|60
|75
|60
|70
|60
|60
|55
|60
Также Fitch подняло прогноз цен на золото на 2020-2021 годы. Низкие процентные ставки и слабый доллар США могут сохраниться и в следующем году, однако кризисные условия могут вызвать увеличение поставок лома и улучшить привлекательность альтернативных инструментов для инвестиций. Это может стать причиной постепенного снижения котировок с нынешних многолетних максимумов, как это происходило в 2013 году, говорится в сообщении.
Как сообщалось, Украина в 2019 году увеличила экспорт железорудного сырья в натуральном выражении на 8,1% по сравнению с 2018 годом – до 39,9 млн тонн, нарастив поставки в денежном выражении на 18,5% – до $3,4 млрд. Экспорт ЖРС осуществлялся в основном в Китай (34,4% поставок в денежном выражении), Польшу (12,17%) и Чехию (10,13%).
Импорт ЖРС в Украину в прошлом году составил 14,25 тыс. тонн на сумму $1,41 млн по сравнению с 111,73 тыс. тонн на $8,3 млн в 2018 году. Поставки осуществлялись из РФ (90,86% в денежном выражении), Нидерландов (5,95%) и Великобритании (2,34%).
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