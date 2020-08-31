Минздрав проверит наличие препаратов для лечения коронавируса в больницах

Министерство здравоохранения проведет проверку наличия лекарств в медицинских учреждениях, предоставляющих стационарную помощь пациентам с COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Во время рабочих поездок по Украине я иногда получаю тревожную информацию о том, что медицинские учреждения, где лечат пациентов с коронавирусной болезнью, не обеспечены лекарственными средствами, хотя на процесс лечения таких пациентов НСЗУ было предусмотрено 15,6 млрд грн. Каждый человек, которому это нужно, должен получать необходимое лечение бесплатно, на это выделены соответствующие средства", – сказал министр.

Степанов напомнил, что пациентам с COVID-19 должна проводиться терапия по протоколу "Предоставление медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)", утвержденным приказом Минздрава.

Как сообщалось, Минздрав до сих пор не смог закупить защитные костюмы для медиков за средства Фонда борьбы с СOVID-19, выделенные еще в мае.

По состоянию на 20 августа из 2,4 млрд грн, выделенные на средства защиты для медиков, Минздрав смог организовать реальные закупки на сумму меньше 37 млн ​​грн (1,5%).