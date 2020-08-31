Банки выдали льготных кредитов для бизнеса на 6 миллиардов, – Минфин. ИНФОГРАФИКА

За последнюю неполную рабочую неделю уполномоченные банки государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали займов на 584 млн грн 159 участникам программы.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

Из них 490 млн грн были выданы уполномоченными банками в качестве рефинансирования предварительно полученных займов.

Всего, по состоянию на 31 августа 2020 года, уже выдано 2603 кредитов на общую сумму 6,130 млрд грн. Из них рефинансировано кредитов на 4,937 млрд грн и выдано инвестиционных кредитов на 1,072 млрд грн. На пополнение оборотных средств предприниматели уже получили займов на сумму 120 млн грн.

Лидерами по сумме заключенных договоров в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" остаются коммерческие банки. В частности, на первом месте с суммой в 1,327 млрд грн - "Райффайзен Банк Аваль". На втором - "Креди Агриколь Банк", клиенты этого банка в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" получили займов на сумму в 854,298 млн грн. И на третьем месте - "Кредобанк" с суммой в 795,832 млн грн.

Напомним, заем в рамках программы можно получить в АО "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк", АО КБ "Приватбанк", АО "Укрэксимбанк", АО АКБ "Банк Львов", ПАО "ПУМБ", АО "Банк "Альянс", АО "Кредобанк", ОАО "Банк "Восток", АО "Райффайзен банк Аваль", АО "ТАСкомбанк", АО "Альфа-банк", АО "КБ "Глобус", АО "Мегабанк", АО "Поликомбанк", АО "Креди Агрколь Банк", а также, "КредитВест банк" и "ОТП Банк".