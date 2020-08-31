"ДТЭК Энерго" Ахметова показало 16,5 миллиарда убытка за полгода

Компания "ДТЭК Энерго" по итогам января-июня 2020 года получила чистый убыток в размере 16,52 млрд грн против 3,34 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период 2019 года.

Об этом говорится в отчете компании по итогам работы в первом полугодии, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Выручка компании за январь-июнь этого года составила 20,45 млрд грн, что на 42,6% меньше, чем за тот же период прошлого года (35,63 млрд грн, с учетом переоценки).

Согласно отчету, валовой убыток составил 0,73 млрд грн против 9,16 млрд грн валовой прибыли за первое полугодие 2019-го.

В "ДТЭК Энерго" уточнили, что, в первом полугодии добыча угля компанией снизилась на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 8,7 млн тонн, а производство электроэнергии сократилось на 36,2% – до 10,1 млрд кВт-ч.

В компании добавили, что дополнительный отрицательный эффект оказало ослабление курса национальной валюты. В частности, убыток по курсовым разницам составил 5 млрд грн против прибыли в 2,6 млрд грн по результатам первого полугодия 2019 года.

Как сообщалось, 27 марта "ДТЭК Энерго", крупнейший частный производитель электроэнергии и угля в Украине, объявил о техническом дефолте, приостановив выплату купона по еврооблигациям и процентов по банковскому долгу. Сейчас компания продолжает переговоры с кредиторами о реструктуризации задолженности.

"ДТЭК Энерго" – операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК. В 2019 году ее чистая прибыль упала в 1,9 раза – до 2,55 млрд грн, доход снизился на 15,4% – до 76,83 млрд грн.

В то же время крупнейшая угледобывающая компания холдинга "ДТЭК Павлоградуголь" в 2019 году получила чистую прибыль в размере 6,72 млрд грн, что на 11% выше, чем в 2018 году.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова.