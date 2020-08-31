Фонд гарантирования начал возвращать депозиты юрлиц в "ВТБ Банке"
Фонд гарантирования вкладов начал выплаты кредиторам седьмой очереди ликвидируемого АО "ВТБ Банк" – бизнесу и другим юридическим лицам.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда, передает БизнесЦензор.
Как сообщалось, в апреле Фонд гарантирования завершил погашение требований вкладчиков-физлиц "ВТБ-Банка", которые относились к четвертой очереди, то есть имели депозиты на сумму больше 200 тыс. грн. Им возмещено 644,34 млн грн.
Кроме того, по состоянию на 1 августа физлица-вкладчики банка получили 828,2 млн грн гарантированных выплат (88,3% от общей суммы возмещения).
Напомним, Национальный банк Украины 18 декабря 2018 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "ВТБ Банка" – украинской дочки одноименного российского банка, после того, как банк начал испытывать проблемы с ликвидностью. В банке сложности в работе пояснили судебным запретом на отчуждение активов по иску связанных с Игорем Коломойским компаний.
По данным российских СМИ, еще до этого ВТБ потерял надежды продать свой банк в Украине и планировал свернуть бизнес "дочки" до минимума, оставив одно отделение.
По данным НБУ, объем вкладов физлиц в "ВТБ Банке" на 1 ноября составлял 1,9 млрд грн, юрлиц – 1,68 млрд грн, банков – 2,37 млрд грн (при этом объем средств группы ВТБ – 2 млрд грн).
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