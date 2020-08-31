SkyUp изменил условия прохождения онлайн-регистрации на рейс

Авиаперевозчик SkyUp с 1 сентября изменит условия предоставления мест во время онлайн-регистрации на свои рейсы.

Об этом сообщили avianews.com в пресс-службе лоукоста, передает БизнесЦензор.

Если пассажир не хочет платить за выбор места, система будет предоставлять ему место автоматически из числа свободных. Такой принцип уже используют лоукосты Ryanair, Wizz Air, Pegasus Airlines и некоторые гибридные авиакомпании, в число которых входят airBaltic и МАУ.

Сейчас путешественник во время регистрации на сайте SkyUp может самостоятельно бесплатно выбрать места во второй половине салона от аварийных выходов до хвоста. За выбор места в носовой части самолета необходимо заплатить или же пройти бесплатно регистрацию в аэропорту.

Новые правила вступят в силу с введением платы за регистрацию в аэропорту, которая для регулярных внутренних рейсов SkyUp начнет действовать с 1 сентября и составит эквивалент 18 евро за каждого пассажира. На международных регулярных рейсах данный сбор появится с 1 октября.

На первом этапе плата за регистрацию на стойке в терминале будет взиматься при вылете только из некоторых аэропортов до момента, пока услуга дистанционной регистрации не будет расширена на остальные воздушные ворота.

Бесплатно получить посадочный талон на стойке смогут пассажиры чартерных рейсов, а также люди старше 60 лет, участники АТО, пассажиры с инвалидностью 1 и 2 группы.

Онлайн-регистрация на рейсы SkyUp появилась в июле 2020 года. Она открывается за 48 часов и прекращается за 5 часов до времени вылета по расписанию. Процедуру необходимо проходить через личный кабинет на сайте авиакомпании. Если регистрация аккаунта не проводилась, например, из-за покупки в агентстве, это необходимо сделать, а затем ввести данные в систему о бронировании и пассажире.