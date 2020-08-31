В Германии построят станцию по электролизу водорода

Нефтеперерабатывающий завод Heide построит станцию по электролизу водорода на 30 мегаватт (МВт) около Гамбурга.

Об этом сообщает Reuters, передает БизнесЦензор.

В прошлом месяце Германия утвердила национальную стратегию по декарбонизации экономики с помощью водорода. Власти выделили 9 млрд евро для продвижения на рынке новых проектов в сфере чистой энергетики. Недавно в программе начал участвовать завод Heide.

Проект уже получил поддержку в 30 млн евро от министерства экономики. Остальные вложения в 59 млн евро внесло партнерство WESTKUESTE 100.

Станция будет получать электричество с помощью ветряных турбин, которые через воду извлекут "зеленый" водород. Партнеры проекта смогут использовать водород как энергию для производства пластика и керосина.

Германия планирует достичь мощности электролиза в 5 тыс. МВт к 2030 году. Этот объем энергии поможет заменить ядерную энергию и другие традиционные источники. Также страна собирается перевести весь транспорт на новое топливо, заменив таким образом нефть и газ.

Уже почти десять лет в стране ведутся эксперименты на 40 электролизных станциях. Однако их мощность в целом не превышает 6 МВт.

В партнерство WESTKUESTE 100 входят 10 участников. Среди них самая крупная электрогенерирующая госкомпания Франции EDF, производитель цемента Holcim и оператор газопровода Open Grid Europe (OGE). Кроме них входят датская ветряная компания Orsted, завод Heide, муниципальная коммунальная компания города Хайде, местная коммунальная сеть Thuega и Thyssenkrupp Industrial Solutions.