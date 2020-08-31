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Новини Інновації в енергетиці
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В Германии построят станцию по электролизу водорода

В Германии построят станцию по электролизу водорода
Фото: Raffinerie Heide GmbH, LinkedIn

Нефтеперерабатывающий завод Heide построит станцию по электролизу водорода на 30 мегаватт (МВт) около Гамбурга.

Об этом сообщает Reuters, передает БизнесЦензор

В прошлом месяце Германия утвердила национальную стратегию по декарбонизации экономики с помощью водорода. Власти выделили 9 млрд евро для продвижения на рынке новых проектов в сфере чистой энергетики. Недавно в программе начал участвовать завод Heide.

Проект уже получил поддержку в 30 млн евро от министерства экономики. Остальные вложения в 59 млн евро внесло партнерство WESTKUESTE 100.

Станция будет получать электричество с помощью ветряных турбин, которые через воду извлекут "зеленый" водород. Партнеры проекта смогут использовать водород как энергию для производства пластика и керосина.

Германия планирует достичь мощности электролиза в 5 тыс. МВт к 2030 году. Этот объем энергии поможет заменить ядерную энергию и другие традиционные источники. Также страна собирается перевести весь транспорт на новое топливо, заменив таким образом нефть и газ.

Уже почти десять лет в стране ведутся эксперименты на 40 электролизных станциях. Однако их мощность в целом не превышает 6 МВт.

В партнерство WESTKUESTE 100 входят 10 участников. Среди них самая крупная электрогенерирующая госкомпания Франции EDF, производитель цемента Holcim и оператор газопровода Open Grid Europe (OGE). Кроме них входят датская ветряная компания Orsted, завод Heide, муниципальная коммунальная компания города Хайде, местная коммунальная сеть Thuega и Thyssenkrupp Industrial Solutions.

Німеччина (1881) водень (166) водневе пальне (114)


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Вся наша цивилизация пошла по боковому пути развития. Правильный путь - это путь ...бога Ра, читай строителей пирамид. Основной источник энергии должен быть на любой планете и это...вода. Точнее ее изотоп оксид трития. Он делался с помощью пирамид. Гравитационное воздействие на воду определенной частоты делает оксид трития(упрощенно). Имея тритий можно на основе багдадских батареек создать управляемый источник гравитационного излучения, читай энергии....невиданной мощности. Имея тритий можно для жизни приспособить почти любую планету.
Но и это не все. Имея пирамиды можно прыгать, перемещаться по нитям Вселенной.....абсолютно без пукающих ракеток.
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01.09.2020 07:15 Відповісти
у тебя есть пирамида? Перемещаещься, где был?
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01.09.2020 07:33 Відповісти
Да, есть, перемещаюсь, всюду был....а зачем тебе?....стальной гигант? Стальки хватает?
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01.09.2020 12:30 Відповісти
а чем ты дишишь там, с собою воздух берешь? Фотки делал? Скинь
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01.09.2020 12:39 Відповісти
Сща только стальку отправлю вагонными и машинными нормами, так сразу и скину...
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01.09.2020 13:43 Відповісти
Я вовсе не химик, но электролиз - использование электрического тока для разделения воды на кислород и водород. Электролиз водорода - бессмыслица, неточный перевод.
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01.09.2020 07:32 Відповісти

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