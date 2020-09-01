Компания Ахметова примет участие в конкурсе на управление медиахолдингом Курченко

Медиа группа Украина Рината Ахметова примет участие в конкурсе на управление активами Украинского Медиа Холдинга беглого олигарха Сергея Курченко. МГУ гарантирует 1 гривну отчислений в бюджет от управления активами UMH.

Об этом говорится в официальном заявлении МГУ, которое есть в распоряжении НВ Бизнес, передает БизнесЦензор.

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных или иных преступлений (АРМА) объявило повторный конкурс на управление активами Украинского Медиа Холдинга Сергея Курченко после того, как тендерный комитет не смог выбрать победителя из семи участников. Отбор потенциальных управляющих на новый конкурс завершился 28 августа.

Первый конкурс активно критиковали в Медиа Группе Украина, называя его "скрытой внеконкурсной передачей лицензий на вещание". Как оказалось, позиция МГУ касательно конкурса не поменялась: в МГУ его продолжают считать несоответствующим нормам действующего законодательства.

"Перед объявлением конкурса должен быть проведен аудит активов, выставляемых на конкурс, а участникам конкурса — предоставлена информация об этих активах, на основе которой можно было бы составить реальные бизнес-программы активов УМХ. Однако АРМА проводит конкурс абсолютно формально, несмотря на требования законодательства и здравого смысла", — говорится в заявлении медиагруппы.

В МГУ говорят: подали документы на конкурс от АРМА, чтобы иметь доступ к информации, касающейся проведения конкурса, и контролировать его ход. От медиагруппы в конкурсе принимает участие издательский дом Сегодня Мультимедиа. Гарантированная сумма отчислений в бюджет, указанная в заявке Медиа Группы Украина — 1 гривна.

"Считаем, что конкурс должен быть отменен. Передача имущества, имущественных и корпоративных прав, ценных бумаг Украинского Медиа Холдинга должна происходить согласно нормам действующего законодательства Украины", — подчеркнули в МГУ и добавили, что оставляют за собой право обратится в суд и обжаловать действия АРМА.

На повторном конкурсе АРМА планирует найти управителя для активов медиахолдинга UMH Курченко, которые перешли под управление Нацагентства в сентябре 2019 года. Это: корпоративные права 72 юридических лиц, акции (ценные бумаги) 7 юридических лиц, имущественные права интеллектуальной собственности на знаки для товаров и услуг, заверенные 283 свидетельствами на знаки для товаров и услуг; а также недвижимость и оборудование, арестованные в декабре 2015 года — сентябре 2019 года.

В первом конкурсе на активы UMH Курченко претендовали семь компаний: ООО 1+1 Интернет (входит в холдинг 1+1 media Игоря Коломойского); ООО Телерадиокомпания Шансон Евгения Евтухова; ООО Эра-Медиа, которое, по данным СМИ, контролирует нардеп Андрей Деркач; ООО Коммуникационный хаб Экономика (принадлежит Константину Паршину); Объединенная медиа группа Максима Варланова; ООО Зручно и ООО Издательство Украинский Медиа Дом.

На данный момент известно, что во втором конкурсе снова планирует принять участие компания Константина Паршина — компания Ekonomika+ заявила о повторном участии в конкурсе по управлению активами Украинского Медиа Холдинга, представив трехлетнюю программу развития активов, подготовленную при поддержке Deloitte.