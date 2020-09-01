Украина собрала 38 миллионов тонн зерновых

Украинские аграрии к 1 сентября собрали 38,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 9,68 млн га (63% к прогнозу).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В разрезе культур намолочено 29,8 тыс. тонн проса с площади 15,9 тыс. га (11%), 221,5 тыс. тонн подсолнечника с площади 150 тыс. га (2%).

Такие культуры, как пшеница, ячмень, горох и рапс, собраны полностью.

Кроме того, по данным министерства, в шести областях начат сбор гречки, которой уже намолочено 19,77 тыс. тонн с площади 11,29 тыс. га.

В целом украинские сельхозпроизводители уже собрали 41,2 млн тонн основных культур с площади 10,94 млн га.

"По сообщению "Укргидрометцентра", в связи с засушливыми погодными условиями в Украине наблюдается недостаток влаги в почве, что имеет непосредственное влияние на урожайность культур. Однако, благодаря майским осадкам, прогнозный объем урожая остается оптимальным как для внутреннего потребления, так и для экспорта на внешние рынки", - отмечает Миеэкономики.

Как сообщалось, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины снизило прогноз урожая зерновых в 2020 году с 70 млн тонн до 68 млн тонн за счет показателей по кукурузе.

Украина в 2019 году собрала 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых (в 2018: 70,1 млн тонн), из которых 35,9 млн тонн – кукуруза (в 2018: 35,8 млн тонн), 28,3 млн тонн – пшеница (2018: 24,6 млн тонн).