Продажи новых автомобилей в августе снизились на 16%, – "Укравтопром"

В августе украинцы приобрели и зарегистрировали почти 7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 16% меньше, чем годом ранее.

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

Также спрос на новые авто в Украине остыл и относительно июльского результата, динамика приобрела отрицательное значение – минус 17%.

В последний месяц лета лучший результат на рынке вновь продемонстрировала марка Renault, 1334 автомобилям которой были выданы регистрационные номера, на 6% меньше, чем год назад.

На втором месте, как и в августе прошлого года, Toyota, только на этот раз спрос на автомобили этой японской марки уменьшился на 2% до 1148 шт.

В то же время третью строчку рейтинга с 24 процентным ростом уверенно заняла немецкая марка Volkswagen, которая годом ранее находилась на шестой позиции. За месяц 560 новых фольксвагенов пополнили украинский автопарк.

Четвертым по популярности был Hyundai – 341 регистрация и минус 10% к августу 2019 года.

Замыкает пятерку лидеров месяца с ростом продаж в 56% Suzuki – 311 шт.

Также в ТОП-10 августа попали: Skoda – 294 шт. (-51%); Nissan – 281 шт. (-40%); Mitsubishi – 229 шт. (+23%); Peugeot – 221 шт. (+13%); Mazda – 220 шт. (-5%).

Бестселлером месяца стал Renault Duster, автомобили этой модели в прошлом месяце получили 605 регистрационных номеров.

Всего с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 52,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.