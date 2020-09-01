С сентября банки должны раскрывать полные данные об условиях кредитов, – НБУ

С 1 сентября заработали введенные Национальным банком Украины требования к раскрытию банками исчерпывающей информации об услугах и их полной стоимость для клиентов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Отныне на сайтах и в рекламе банков должна быть достаточная по объему, правдивая и актуальная информация об условиях депозитов и потребительских кредитов - их стоимость, полные затраты клиента, включены дополнительные услуги, способ оплаты, санкции в случае невыполнения клиентом условий и тому подобное", сообщает НБУ.

С сегодняшнего дня Национальный банк будет осуществлять ежедневный мониторинг веб-сайтов и рекламы банков и контролировать соблюдение требований к раскрытию информации.

За нарушение прав потребителей предусмотрены штрафные санкции от 300 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждое нарушение (по Закону Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг").

Все банки должны предоставлять полную информацию о потребительских кредитах и депозитах для граждан на вебсайте в едином унифицированном формате.

Прежде всего банки обязаны указывать реальную годовую ставку по кредиту, наличие дополнительных услуг (например, страховой компании, государственного регистратора, нотариуса, оценщика) и их стоимость для клиента, срок услуги, ориентировочную общую стоимость кредита, периодичность погашения кредита, предупреждения о возможных последствиях в случае просрочки выплат по кредиту, условия досрочного снятия денег с депозита и другие.

Клиент, зайдя на веб-сайт любого банка, должен иметь возможность загрузить файл в стандартном виде с исчерпывающей информацией о полной стоимости, условиях получения услуги, риски для себя и тому подобное.

Также на сайтах банков должны работать калькуляторы для расчета расходов за пользование потребительским кредитом или доходов от размещения средств на депозит.

Реклама потребительских кредитов и депозитов для граждан не должна затруднять визуальное восприятие информации об услуге.

Также в рекламе обязательно должны быть указаны основные характеристики услуги:

для кредита - реальная годовая процентная ставка, максимальная сумма кредита и его срок;

для депозита - годовая процентная ставка, срок вклада, валюта и минимальная сумма.

Эти требования касаются телевизионной рекламы, радиорекламы, рекламы на билбордах и на интернет-баннерах. Требования касаются только рекламы конкретных продуктов или услуг для граждан, однако не распространяются на рекламу услуг для бизнеса и физических лиц-предпринимателей, а также не применяются к имиджевой и категорийный рекламы банков.