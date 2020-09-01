Болгария разрешила въезд украинцам без тестирования и карантина

Болгария разрешила гражданам Украины въезд без проведения ПЦР-тестирования на коронавирус и двухнедельного карантина до конца сентября.

Об этом в Facebook сообщил консульский отдел посольства Украины, передает БизнесЦензор.

"31.08.2020 обновлено решение Минздравоохранения РБ № РД-01-488, согласно которому с 1 по 30 сентября с.г. гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, показывающего отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, и без прохождения 14-дневного карантина", - говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве иностранных дел Болгарии сообщали, что с 30 июля граждане Украины могут въехать на территорию Болгарии только с негативным ПЦР-тестом, сделанным не более чем за 72 часа.

Напомним, власти Болгарии разрешили с 16 июля въезд гражданам Украины в страну. При этом изначально граждане Украины были освобождены от обязательного предъявления справки о прохождении ПЦР-теста на коронавирус.

По данным Минздрава Украины, по состоянию на 9 июля Болгария отнесена к странам красной зоны. Таким образом, по возвращению в Украину необходимо пройти 14-дневную самоизоляцию или сделать ПЦР-тест на коронавирус.