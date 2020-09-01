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Рада выделила 80 миллионов на оздоровление детей

Рада выделила 80 миллионов на оздоровление детей

Верховная Рада внесла изменения в закон "О Государственном бюджете на 2020 год" относительно обеспечения оздоровления и отдыха детей, требующих особого внимания и поддержки.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3819 за основу проголосовали 339 народных депутатов, принятие закона в целом в редакции парламентского комитета поддержали 325 нардепов.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагалось дополнительно выделить 180 млн грн на Министерству социальной политики по новой бюджетной программе "Оздоровление и отдых детей, требующих особого внимания и поддержки, в детских заведениях оздоровления и отдыха высшей категории, расположенных в горных районах (районах, в которых расположены населенные пункты отнесены к категории горных) Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, на побережье Черного и Азовского морей.

Однако профильный Комитет парламента сократил предложенную сумму финансирования по этой программе до 80 млн грн. В выводах комитета указано, что в представленных материалах отсутствует информация о перечне учреждений, в которых планируется осуществлять оздоровление детей льготных категорий, их форме собственности, стоимости путевок, а также порядок предоставления путевок детям из разных регионов.

Кроме того, Комитет отметил, что в соответствии с постановлением Кабмина на период действия карантина ограничена деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха.

В связи с этим Министерство финансов в своем экспертном заключении отмечает, что существует риск относительно неиспользования до конца текущего бюджетного периода в полном объеме средств по новой бюджетной программе.

Автор: 

ВР (2865) держбюджет (1569) закон (1481) парламент (1948)


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