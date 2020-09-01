Квартальная выручка Zoom подскочила в 4,5 раза благодаря пандемии

Выручка сервиса видеоконференций Zoom Video Communications во втором квартале составила $663,5 млн, что на 355% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и это больше, чем компания заработала за весь 2019 год.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Аналитики прогнозировали квартальную выручку примерно в $500 млн. Доход на одну акцию составил $0,92, в то время как аналитики прогнозировали $0,45. Прибыль Zoom выросла и составила $186 млн, тогда как годом ранее она была $5,5 млн.

Zoom стал очень популярен во всем мире во время вынужденной изоляции и массовой удаленной работе из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Количество активных ежемесячных пользователей Zoom во втором квартале выросло, по оценкам аналитиков RBC Capital, на 4700% по сравнению с прошлым годом. Количество зарегистрировавшихся на платформе Zoom организаций, компаний и структур более чем с десятью сотрудниками выросло на 458% и превысило 370 тыс. (год назад их было 80 тыс.). Выросла и доля клиентов с численностью сотрудников менее десяти человек — с 20% до 36%. Zoom вновь поднял прогнозы относительно годовых показателей. Как ожидает компания, выручка составит от $2,37 млрд до $2,39 лрд, доход на акцию — от $2,40 до $2,47.

После публикации отчетности акции Zoom на бирже NASDAQ взлетели на 25%. С начала года акции компании выросли на 373%. Последний рост акций, как сообщает Bloomberg, сделал создателя и главу Zoom Эрика Юаня богаче на $4 млрд за несколько часов.