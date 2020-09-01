Украина заняла первое место в мире по использованию криптовалют, – Минцифры. ИНФОГРАФИКА

По данным аналитической блокчейн компании The Chainalysis, в Украине наибольше в мире использование виртуальных активов населением.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины, передает БизнесЦензор.

Высокие показатели Украины объясняются тем, что в стране одно из крупнейших в мире сообществ блокчейн разработчиков (топ-3) и значительное криптосообщество, а также высокий уровень цифровой осведомленности населения — Украина входит в топ-5 стран безналичным платежам в мире.

Многие мелкие предприниматели из Украины занимаются посредничеством на международных маркетплейсах, где используют для расчетов виртуальные активы.

Кроме того, популярность криптоактивов объясняется отсутствием фондового рынка, ограниченным доступом к мировому рынку капиталов, высоким порогом входа на рынок недвижимости и ограничения законодательства и банковской системы по международным переводам.

В то же время в Минцифры отметили, что большая часть рынка криптоактивов в Украине остается в тени.