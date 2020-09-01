"Vodafone Украина" получил во втором квартале 1 миллиард прибыли

Оператор мобильной связи "Vodafone Украина" по итогам апреля-июня 2020 года вышел на показатель выручки 4,1 млрд грн, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно финотчету оператора, его чистая прибыль за указанный период выросла на 97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысила 1 млрд грн.

Показатель OIBDA увеличился на 11% и достиг 2,1 млрд грн, маржа OIBDA составила 52,6% (во втором квартале 2019 года - 51,7%).

Как сообщалось, ы первом квартале чистый убыток "Vodafone Украина" составил 744 млн грн, что в компании связывали с курсовой разницей по переоценке евробондов объемом $500 млн, выпущенных компанией в феврале 2020 года.