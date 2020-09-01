Платежный баланс в июле вернулся к дефициту, – НБУ

Сводный платежный баланс Украины в июле 2020 года сведен с дефицитом $88 млн, тогда как за аналогичный период прошлого года профицит показателя составлял $1,3 млрд.

Такие предварительные данные обнародовал Национальный банк Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно им, профицит текущего счета платежного баланса в июле 2020 года составил $360 млн, тогда как в июле 2019 года был дефицит показателя в размере $1 млрд.

Объем экспорта товаров в июле 2020 года сократился на 15,9% (в июне – на 6,7%) – до $3,3 млрд. Соответствующая динамика была обусловлена уменьшением экспорта черных и цветных металлов на 23,3% (на 18,7%), продовольственных товаров – на 16,1% (на 5%), продукции машиностроения – на 11,2% (на 4,7%), а также экспорта минеральных продуктов – на 21,4%, который в июне вырос на 3,6%.

Вместе с тем в июле экспорт продукции химической промышленности увеличился на 25,7% (в июне 2020 года – на 18,7%), в том числе экспорт удобрений – в 7,5 раза (в 2,3 раза), кроме того, экспорт промышленных изделий вырос на 7,3% (на 6,7%), а древесины и изделий из нее – на 2,3% (на 3,9%).

За семь месяцев 2020 года в номинальном измерении вырос экспорт в страны Азии (на 1,3 млрд, или на 15,3%), тогда как экспорт в страны ЕС, Африки и в РФ сократился соответственно на $2 млрд (19,4%), $414 млн (14,3%) и $253 млн (16,5%). Таким образом, доля экспорта в страны Азии увеличилась до 39,4% (с 31,6% за аналогичный период 2019 года) в общем экспорте, а в страны ЕС, Африки и в Россию – снизилась соответственно до 33,1% (с 38%), 10,1% (с 10,9%) и до 5,2% (с 5,8%).

Импорт товаров в июле 2020 года продолжил сокращаться существеннее экспорта – на 21,6% (в июне – 16,9%), до $4,3 млрд. В том числе энергетический импорт сократился в 1,8 раза (в июне – вдвое), а неэнергетический – на 15,5% (на 6,9%).

По итогам второго месяца лета, в частности, сократился импорт черных и цветных металлов – на 20,4% (месяцем ранее – на 10,9%), продукции машиностроения на 16,7% (на 6,6%), продукции химической промышленности – на 5,4% (на 4,5%), древесины и изделий из нее – на 5,2% (на 10,8%), а также снизился импорт промышленных изделий на 16,3%, тогда как в июне он увеличился на 3,2%.

Вместе с тем в июле продолжил расти импорт продовольственных товаров (на 15,1%), который в июне увеличился на 34,5%.

По итогам января-июля 2020 года больше всего в номинальном значении сократился импорт из России (на $1,8 млрд, или в 1,7 раза) и из стран ЕС (на $1,4 млрд, или на 11%), при этом доля России в общем импорте уменьшилась до 8,9% (с 12,8% по итогам соответствующего периода 2019 года), а ЕС – увеличилась до 41,2% (с 38,2%).

Кроме того, за семь месяцев 2020 года сократился импорт из стран Азии – на $375 млн (или 4,7%), однако их доля в общем импорте возросла до 27,2% (с 23,6% по итогам соответствующего периода 2019 года).

Согласно отчету, профицит торговли услугами в июле 2020 года увеличился в 8,5 раза – до $390 млн к июлю 2019 года (г/г), вследствие преобладания темпов сокращения импорта услуг (в 1,7 раза) над темпами снижения экспорта (на 18,5%).

Отмечается, что снижение импорта услуг произошло на фоне сокращения расходов лиц, путешествующих за границу и краткосрочных мигрантов в 2,7 раза, а также в связи с уменьшением транспортных (в 1,5 раза) и других деловых услуг (в 1,3 раза).

Сокращению экспорта услуг способствовало снижение транспортных услуг (в 1,5 раза) и расходов лиц, которые путешествуют по Украине (в 29 раз), при этом продолжил расти экспорт компьютерных услуг (на 14,1%) и экспорт услуг и переработки материальных ресурсов (в 1,3 раза).

По данным Нацбанка, профицит баланса первичных доходов в июле 2020 года увеличился в 3,6 раза г/г – до $661 млн за счет формирования положительного сальдо по доходам от прямых инвестиций в размере $60 млн, тогда как июле-2019 оно было отрицательным ($770 млн).

Положительное сальдо, в свою очередь, было обусловлено сокращением выплат по дивидендам до $345 млн (в июле-2019 – $407 млн) и отрицательными реинвестируемыми доходами в размере $427 млн (в июле 2019 года были положительными и составляли $345 млн). При этом поступления по статье "оплата труда" сократились на 27%.

Чистое заимствование от внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в июле-2020 сократилось в 2,7 раза г/г – до $361 млн, а в целом за семь месяцев этот показатель увеличился в 2,4 раза г/г – до $7 млрд.

Отток капитала по финансовому счету в июле-2020 (чистые заимствования) составил $432 млн, тогда как за аналогичный период прошлого года Нацбанк зафиксировал приток капитала в размере $2,3 млрд. Уточняется, что динамика показателя обуславливалось преимущественно за счет операций частного сектора.

По итогам июля чистый отток по операциям частного сектора (вместе с ошибками и упущениями) составил $568 млн, тогда как чистый приток годом ранее достигал $1,1 млрд.

Чистый приток по операциям госсектора в июле-2020 составил $136 млн (годом ранее – $1,2 млрд). Приток сформировался за счет поступления средств от размещения еврооблигаций (на $1,1 млрд) и был нивелирован погашением обязательств перед ЕС (на EUR600 млн) и чистыми выплатами нерезидентам по облигациям внутреннего госдолга (ОВГЗ, на $303 млн).

Чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в июле-2020 снизился до $256 млн (с $539 млн годом ранее) и обуславливался отрицательными реинвестированными доходами реального сектора ($427 млн). Вместе с тем по другим статьям наблюдался приток, в частности, по инвестициям в акционерный капитал ($100 млн) и по кредитам прямого инвестора ($83 млн).

Чистое увеличение внешней позиции банковской системы (без учета ПИИ) в июле составило $633 млн. Динамика показателя была обусловлена чистым увеличением внешней позиции по статье "валюта и депозиты" на $619 млн.

Чистое уменьшение внешней позиции реального сектора (без учета ПИИ) по итогам июля составило $282 млн в связи с ростом внешней задолженности по торговым кредитам (на $413 млн), по кредитам и займам (на $91 млн), а также из-за увеличения объемов наличной валюты вне банков (на $274 млн).

По состоянию на 1 августа 2020 года объем международных резервов Украины составляет $28,8 млрд, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 4,9 месяцев, сообщает НБУ.