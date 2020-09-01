Переселенцев могут освободить от уплаты туристического сбора

Верховная Рада намерена освободить внутренне перемещенных лиц от уплаты туристического сбора на территории Украины.

За соответствующий законопроект №3103 о внесении изменений в ст. 268 Налогового кодекса Украины проголосовал в первом чтении 341 народный депутат, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Депутаты также поддержали сокращение сроков подачи правок и подготовки законопроекта ко второму чтению.

"Внутренне перемещенные лица – это та категория людей, которые не по собственному желанию путешествуют по Украине. К сожалению, по статистике на данный момент в Украине зарегистрировано более 1,4 млн таких лиц. По подтвержденным данным, около 10 тыс. из них постоянно проживают в гостиницах. Но в перечень людей, освобожденных от уплаты туристического сбора, не была внесена категория внутренне перемещенных лиц", – рассказал в ходе заседания парламента во вторник народный депутат Дмитрий Лубинец ("За будущее").