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Переселенцев могут освободить от уплаты туристического сбора

Переселенцев могут освободить от уплаты туристического сбора

Верховная Рада намерена освободить внутренне перемещенных лиц от уплаты туристического сбора на территории Украины.

За соответствующий законопроект №3103 о внесении изменений в ст. 268 Налогового кодекса Украины проголосовал в первом чтении 341 народный депутат, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Депутаты также поддержали сокращение сроков подачи правок и подготовки законопроекта ко второму чтению.

"Внутренне перемещенные лица – это та категория людей, которые не по собственному желанию путешествуют по Украине. К сожалению, по статистике на данный момент в Украине зарегистрировано более 1,4 млн таких лиц. По подтвержденным данным, около 10 тыс. из них постоянно проживают в гостиницах. Но в перечень людей, освобожденных от уплаты туристического сбора, не была внесена категория внутренне перемещенных лиц", – рассказал в ходе заседания парламента во вторник народный депутат Дмитрий Лубинец ("За будущее").

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законопроєкт (1668) збір (89) туризм (789) переселенці (460)


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