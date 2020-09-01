Остатки средств на Едином казначейском счете сократились еще на 6 миллиардов

Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) по состоянию на 1 сентября 2020 года составили 45,66 млрд грн, что на 6 млрд грн или на 13% меньше, по сравнению с показателем на начало августа.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передает БизнесЦензор.

Для сравнения, по данным Казначейства, на 1 сентября 2019 года остатки средств на ЕКС составляли 61,83 млрд грн, на 1 сентября 2018 года – 27,09 млрд грн, на 1 сентября 2017 года – 63,15 млрд грн.

Как сообщалось, в июле остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) сократились на 24,01 млрд грн, или 31,7% и к началу августа 2020 года составляли 51,69 млрд грн.