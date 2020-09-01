Минэкономики ухудшило прогноз урожая зерновых до 68 миллионов тонн
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ухудшило прогноз урожая зерновых в 2020 году с 70 млн тонн до 68 млн тонн.
Как передает БизнесЦензор, об этом заместитель министра Тарас Высоцкий сообщил на своей странице в сети Facebook.
"В Украине продолжается аномально высокие температуры и засуха. В результате существенно снижается урожайность кукурузы. На данный момент, ожидаем валовой сбор кукурузы 33 млн тонн и 68 млн тонн зерновых в целом. Подсолнечника ожидаем 14 млн тонн", – сообщил Высоцкий.
Как сообщалось, в средине августа Минэкономики снизило прогноз урожая зерновых в сторону уменьшения – с 72,1 млн тонн до около 70 млн тонн.
Урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2019 году составил 75 млн тонн.
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