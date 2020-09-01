Мнистерство финансов впервые в истории прорабатывает возможность бюджетного финансирования приобретения новых пассажирских вагонов и развития пассажирской железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Александр Кава, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Планируем предусмотреть бюджетное финансирование на закупку пассажирских вагонов и разработку проектов новых скоростных коридоров. Один из них – вовлечение Черкасс в систему скоростного движения. Ведь этот трехсоттысячный город лишен удобного железнодорожного транспорта", – сообщил Кава.

По мнению чиновника, развитие транспортной инфраструктуры, прежде всего, зависит от объема государственных инвестиций в национальную транспортную систему, а также – в ее интеграцию в международные транспортные коридоры.

"Развитие современной транспортной инфраструктуры без государственных инвестиций невозможно", – убежден Кава.

Как сообщалось, Кабинет министров 12 августа назначил заместителем министра финансов Александра Каву, который до последнего времени выступал в пропагандистских российских СМИ, представляясь как эксперт по широкому кругу вопросов. В Украине он позиционирует себя как эксперт в сфере транспорта.

Кава в 2014-2015 годах занимал должность заместителя министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, до этого работал советником главы Киевской горгосадминистрации (КГГА) по транспорту. Из министерства был уволен из-за своих политических высказываний.

В частности, Кава активно критиковал Революцию достоинства, в том числе в российских СМИ, а также отрицал вину российского президента Владимира Путина в развязывании агрессии против Украины. Он также выступает с критикой Соглашения об ассоциации с ЕС в пропагандистских российских СМИ.

В 2015 году баллотировался в Киевсовет от партии "Укроп".