Рада повысит штрафы за повреждение объектов окружающей среды

Верховная Рада намерена увеличить штрафы за уничтожение или повреждение окружающей среды.

За соответствующий законопроект (№ 3526) о внесении изменений в некоторые законы относительно усиления защиты лесов, предотвращения пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяников и наземных других категорий в первом чтении проголосовали 328 народных депутатов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Законопроект предлагает внести изменения в Водный кодекс, Кодекс гражданской защиты Украины, в Земельный кодекс, в Кодекс об административных правонарушениях.

В частности, предлагается ввести штрафы за уничтожение или повреждение растительности, выжигание сухой растительности или ее остатков на землях водного фонда, за выжигание торфяников, в том числе осушенных.

Согласно предложенным изменениям, штраф, накладываемый на гражданское лицо, за уничтожение или повреждение растительности, выжигание сухой растительности или ее остатков на землях водного фонда, в том числе в прибрежных защитных полосах и на островах, занятых лесами, составляет от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов граждан, а на должностное лицо – от 900 до 1260 необлагаемых минимумов доходов граждан.

За выжигание торфяников, в том числе осушенных, на гражданина могут наложить штраф в размере от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов граждан, а на должностных лиц – от 900 до 1260 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Законопроект также предлагает увеличить существующие штрафы за уничтожение или повреждение, выжигание полезащитных лесных полос и защитных лесных насаждений, а также за нарушение прав государственной собственности на леса.