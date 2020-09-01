Курт Волкер вошел в совет директоров украинской компании

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины, постоянный представитель США в НАТО в 2008-2009 годах Курт Волкер с 1 сентября назначен независимым членом совета директоров компании BGS Rail – поставщика решений для железнодорожных грузовых перевозок, входящей в группу Avia Solutions.

Как сообщили в BGS Rail, с сегодняшнего дня Курт Волкер также будет работать советником председателя и совета директоров материнской компании Avia Solutions Group, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

Ожидается, что присутствие Волкера поможет BGS Rail "добиться успеха в разработке и реализации планов роста, которые увеличат прямые иностранные инвестиции и будет способствовать созданию рабочих мест на украинском рынке", а также расширит глобальный охват Avia Solutions Group и укрепит позиции BGS Rail на рынке.

BGS Rail – украинская дочерняя компания литовской Baltic Ground Services (BGS) – международного поставщика наземного обслуживания, заправки самолетов, логистических услуг ADR, которая входит в состав Avia Solutions Group. BGS работает в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Чехии, Германии, РФ и Украине (в аэропортах "Борисполь", "Киев", "Одесса" и "Львов").

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BGS Rail ранее называлось ООО "Днипротранслогистика", Avia Solutions Group литовского предпринимателя Гядиминаса Жемялиса приобрела эту компанию у совладельцев "Днипро Агро Групп" Василию Астиона, Евгения Астиона и Михаила Кошляка в 2018 году.

В 2018 году BGS получила лицензию, позволяющую компании предоставлять услуги железнодорожных грузоперевозок в Украине. BGS Rail предоставляет в долгосрочную аренду полувагоны, крытые вагоны и зерновозы, предназначенные для перевозки угля, руды, щебня, металлопроката, дерева, зерна и пр.

С августа 2020 года компания также осуществляет самостоятельное управление парком полувагонов. По данным на сайте компании, сейчас ей принадлежит парк из 4200 вагонов.