Рада упростит требования к закупке услуг для национальных спортивных команд
Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменения в статью 3 закона "О публичных закупках" относительно эффективной реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3075в первом чтении проголосовало 247 народных депутатов.
Как пояснил автор законопроекта народный депутат Анатолий Костюх, действующие нормы в последнее время значительно усложняют закупку услуг для участия национальных сборных команд в состязаниях.
"Такие изменения позволят своевременно решать вопросы организации проживания и питания спортсменов, предоставления услуг и тому подобное для нужд национальных сборных команд Украины, участников международных и национальных спортивных мероприятий"
С этой целью законопроектом предлагается не применять порядок проведения упрощенных закупок в этих случаях.
В свою очередь Главное экспертное управление Верховной Рады отмечает, что в сопроводительных к проекту документах не приведена должная аргументация, которая свидетельствовала бы о необходимости введения этого исключения из закона "О публичных закупках".
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