Нацбанк не обнаружил в августе серьезных нарушений финмониторинга

Национальный банк Украины в августе не применял к банкам и небанковским финансовым учреждениям меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

"Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также соблюдение требований валютного законодательства в августе 2020 года не применял к банкам и небанковским финансовым учреждениям меры воздействия", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, по итогам проверок в июле НБУ оштрафовал АО "Банк инвестиций и сбережений" ("БИС-Банк") на 5 млн грн за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы финмониторинга.

Кроме того, НБУ в июле оштрафовал АО "Скай Банк" на 300 тыс. грн за ненадлежащее исполнение банком обязанности тщательного изучения клиентов. АО "Укрбудинвестбанк" оштрафовано на 200 тыс. грн, АО "КБ "Глобус" – на 200 тыс. грн, ПАО "КБ "Аккордбанк" – на 300 тыс. грн, все – за неосуществление надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов.

В отношении АО АКБ "Аракада" применена мера воздействия в виде письменного предостережения за необеспечение банком в своей деятельности надлежащего управления рисками.

Кроме того, ООО "Финансовая компания "Вэй фор Пей" оштрафовано на 51 тыс. грн за повторное непредставление, представление не в полном объеме, предоставление недостоверной информации на запрос Национального банка.