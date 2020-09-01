Польская LOT увеличила частоту рейсов из Львова в Варшаву

Польский авиаперевозчик LOT с 1 сентября увеличивает частоту выполнения рейсов из Львова в Варшаву из 7 до 12 в неделю.

Об этом говорится в сообщении аэропорта "Львов" в Facebook, передает БизнесЦензор.

Рейсы будут выполняться два раза в день: утром по понедельникам, вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям и вечером по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Так, утром вылет из Варшавы запланирован на 12:35, прилет во Львов – в 13:35. Вылет из Львова в 14:25, прилет в Варшаву – 15:25.

Вечером вылет из Варшавы запланирован на 16:40, прилет во Львов – на 17:40. Вылет из Львова в 18:30, прилет в Варшаву – 19:30.