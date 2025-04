Tesla проведет дополнительную эмиссию акций на $5 миллиардов

Тesla Inc. сообщила 1 сентября, что планирует привлечь до $5 млрд в рамках программы продажи акций, которая будет проводиться основными брокерами Уолл-стрит.

Об этом сообщает Reuters, передает БизнесЦензор.

В число брокеров будут входить такие крупные банки, как Goldman Sachs & Co, Bank of America Securities Inc, Citigroup Global Markets Inc и Morgan Stanley & Co, говорится в документе, который производитель электромобилей направил Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Акции Tesla выросли примерно на 8% на ранних внебиржевых торгах, но затем растеряли часть преимущества, дорожая примерно на 3%.

Днем ранее Tesla завершила разделение акций в соотношении 5 к 1, первое с момента дебюта компании на бирже около 10 лет назад.

Высоко котирующиеся на бирже акции компании взлетели более чем на 70% с момента объявления о разделении 11 августа, а в пятницу торговались по цене более $2 тыс. с поправкой на разделение. Акции Tesla были одними из самых дорогих на Уолл-стрит.