Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа в 3 раза

Министерство финансов на состоявшемся 1 сентября аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 2,83 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.

Согласно данным Минфина, вся сумма привлеченных средств поступила от продажи ОВГЗ сроком обращения один год под 9,29% годовых. Было удовлетворено 6 из 11 поданных заявок.

В то же время Минфин отказался от размещения облигаций с погашением 238 дней, на их покупку поступила всего одна заявка под 10% годовых.

Как сообщалось, на минувшей неделе Министерство финансов на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло всего 78,5 млн грн и $30 млн (894,4 млн грн в эквиваленте, по сравнению с 2,51 млрд грн неделей ранее).