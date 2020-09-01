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Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа в 3 раза

Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа в 3 раза

Министерство финансов на состоявшемся 1 сентября аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 2,83 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.

Согласно данным Минфина, вся сумма привлеченных средств поступила от продажи ОВГЗ сроком обращения один год под 9,29% годовых. Было удовлетворено 6 из 11 поданных заявок.

В то же время Минфин отказался от размещения облигаций с погашением 238 дней, на их покупку поступила всего одна заявка под 10% годовых.

Как сообщалось, на минувшей неделе Министерство финансов на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло всего 78,5 млн грн и $30 млн (894,4 млн грн в эквиваленте, по сравнению с 2,51 млрд грн неделей ранее).

Автор: 

аукціон (1339) держборг (1086) Мінфін (2930) ОВДП (808)


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Не абстрактное "привлекло", мать вашу, а ОДОЛЖИЛО под проценты!
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01.09.2020 17:15 Відповісти
Хиба выкупить козломордий або ахметов .гроши все здерли з народу.Простий люд скоро хлеба не матине за до вкупити
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01.09.2020 19:37 Відповісти

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