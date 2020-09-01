"Укрзализныця" обнародовала новый список малодеятельных станций

"Укрзализныця" обнародовала новый перечень малодеятельных станций.

Об этом говорится в сообщении "Центра транспортной логистики" компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Rail.Insider.

В перечень вошли 248 станций.

Ранее бывший директор по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрей Рязанцев заявлял, что приобретение долгосрочного контракта на перевозку с малодеятельных станции, автоматически лишает станцию ​​соответствующего статуса. Необходимый объем заказа составляет не менее 500 вагонов в месяц.

Также в "Укрзализныце" пообещали быть максимально лояльными по отношению к малодеятельным станциям в период карантина.

В августе Антимонопольный комитет оштрафовал "Укрзализныцю" на 18,3 млн грн из-за введения отдельной платы за подачу вагонов на малодеятельных станции и обязал перевозчика прекратить нарушение.