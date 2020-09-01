Уволившийся из "Приватбанка" глава IT-направления перешел на работу к конкурентам

Уволившийся в конце августа из-за законодательного ограничения зарплат на время карантина член правления государственного "Приватбанка" по вопросам информационных технологий Андрей Гриценюк назначен исполнительным директором блока "Информационные технологии" "Альфа-Банка".

Об этом сообщили в пресс-службе "Альфа-банка", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В зоне ответственности Андрея Гриценюка – подразделения развития и сопровождения информационных систем, архитектуры и методологии, поддержки и анализа IT-систем, а также обновленный процессинговый центр банка", – уточнили в банке.

Как сообщалось, член правления государственного "Приватбанка" по вопросам информационных технологий Андрей Гриценюк решил покинуть занимаемую должность из-за ограничения зарплат и перейти на работу в частный банк, на который эта норма не распространяется.



Гриценюк возглавил направление информационных технологий в "Приватбанке" в феврале 2019 года.

До этого Гриценюк работал на должности директора по производству (Director of delivery) компании B2B SOFT, где отвечал за разработку и эксплуатацию систем, руководил технологическими подразделениями в банках ("Укрсоцбанк", "Райффайзен Банк Аваль") и Национальном банке Украины, а также в технологических компаниях (Luxoft и B2B SOFT).

"Альфа-Банк" входит в "Альфа-Групп" Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева, которым также принадлежит мобильный оператор "Киевстар" (через Veon).

На сайте НБУ бенефициарами "Альфа-банка" Фридман и Хан указаны как граждане Израиля, Кузмичев и Авен – России, тогда как на сайте российского "Альфа Банка" все четыре его бенефициара указаны как граждане России.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2020 года по размеру общих активов "Альфа-Банк" занимал 6 место среди 75 действовавших банков.