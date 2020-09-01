Власти Киева запустили обновленный градостроительный кадастр

Обновленный сайт градостроительного кадастра Киева начал работу в тестовом режиме.

Об этом сообщает департамент градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Обновленный сайт градостроительного кадастра заработал. Зайти можно по ссылке – https://mkk.kga.gov.ua. Геопортал пока находится в режиме опытной эксплуатации", – заявил заместитель директора департамента, начальник управления админуслуг Юрий Таций.

По его словам, позже на сайте запустят онлайн-услуги, касающиеся градостроительства, в частности, выдачу электронных выписок из кадастра и справок о переименовании улиц.

"Будет доступна удобная в пользовании карта Киева с важной для застройщика информацией: функциональное назначение территорий, объекты-памятники культурного наследия с информацией об ограничениях для нового строительства, планировочные ограничения по действующему Генплану, и еще с десяток разных слоев. Это позволит при планировании строительства учесть все детали, которые могут повлиять на проект застройки и территорию города", – отметил Таций.