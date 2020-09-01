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Высший совет правосудия отказался отстранить главу скандального суда Павла Вовка

Высший совет правосудия отказался отстранить главу скандального суда Павла Вовка

Высший совет правосудия (ВСП) вернул без рассмотрения ходатайство генерального прокурора Ирины Венедиктовой о временном отстранении председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Как сообщает пресс-служба ВСП, члены совета решили, что материалы уголовного производства не содержат доказательств надлежащего вручения судье сообщения о подозрении и, соответственно, он не получил статус подозреваемого, передает БизнесЦензор.

В то же время ВСП отмечает, что к ходатайству генпрокурора не были приобщены материалы следствия, которые указывают внеслужебные отношения судей ОАСК с отдельными членами ВСП.

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Как сообщалось, в июле НАБУ провело обыски у председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка и ряда других фигурантов расследования.

17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении по указанному делу самому Павлу Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку и еще 4 фигурантам расследования. При этом защитник Вовка отрицал получение подозрения.

В августе НАБУ объявило в розыск подозреваемых, которые действовали в рамках преступной организации во главе с председателем Окружного админсуда Киева Вовком. Однако уже на следующий день подозреваемые судьи ОАСК сами связались с НАБУ и получили повестки о вызове на допросы. 

Всего в уголовном производстве по злоупотреблениям в ОАСК статус подозреваемых имеют 12 человек.

Автор: 

НАБУ (1529) Вища рада правосуддя (33) Вовк Павло (42) Венедіктова Ірина (74)


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