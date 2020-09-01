Нацбанк утвердил оценку муниципальных облигаций для рефинансирования

Национальный банк Украины утвердил подход к определению справедливой стоимости муниципальных облигаций, которые могут быть включены в пул залогов по кредитам рефинансирования.

Соответствующие изменения в порядок оценки Национальным банком справедливой стоимости ценных бумаг утверждены решением правления №539-рш от 21 августа и вступили в силу 1 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Оценка таких ценных бумаг будет осуществляться с учетом присущего им кредитного риска, который соответствует жестким ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Украины.

Для более точного расчета справедливой стоимости ценных бумаг Национальный банк также усовершенствовал подход к учету рыночных преобразований в кривых бескупонные доходности ОВГЗ. В частности, период выборки данных был уменьшен с 45 до 15 рабочих дней. Также в выборку были включены договоры, заключенные на первичном рынке, если размещение государственных облигаций произошло между двумя и более участниками.

Как сообщалось, ранее НБУ разрешил банкам предоставлять в залог для получения кредитов рефинансирования облигации местных займов и корпоративные облигации с государственной гарантией. Регулятор также упростил процесс инвестирования в государственные ценные бумаги.