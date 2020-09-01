В аэропортах Египта туристы смогут сдавать тесты на коронавирус
С 1 сентября туристы могут сдать ПЦР-тесты на коронавирус по прибытии в Египет по цене $30.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на газету Daily News Egypt, передает БизнесЦензор.
Как сообщается, с 1 сентября пройти ПЦР-тестирование на коронавирус можно в аэропортах Хургады, Шарм-эш-Шейха, Марса Алама и Табы. Процедура обойдется в $30 на человека.
Таким образом, те путешественники, у которых при себе не окажется ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее, чем за 72 часа до поездки, смогут попасть в Египет после прохождения тестирования в аэропорту.
По состоянию на 1 сентября в Египте зарегистрировано почти 100 тыс. случаев коронавируса, скончались 5,4 тыс. человек.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль