В аэропортах Египта туристы смогут сдавать тесты на коронавирус

С 1 сентября туристы могут сдать ПЦР-тесты на коронавирус по прибытии в Египет по цене $30.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на газету Daily News Egypt, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, с 1 сентября пройти ПЦР-тестирование на коронавирус можно в аэропортах Хургады, Шарм-эш-Шейха, Марса Алама и Табы. Процедура обойдется в $30 на человека.

Таким образом, те путешественники, у которых при себе не окажется ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее, чем за 72 часа до поездки, смогут попасть в Египет после прохождения тестирования в аэропорту.

По состоянию на 1 сентября в Египте зарегистрировано почти 100 тыс. случаев коронавируса, скончались 5,4 тыс. человек.