Объем строительства в июле сократился на 1,1%, – Госстат

Объем выполненных строительных работ в Украине в июле 2020 года сократился на 1,1% по сравнению с июлем 2019 года, тогда как в июне 2020 года к июню прошлого года – на 1,7%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

С начала года объем выполненных стройработ составил 80,9 млрд грн. В целом в январе-июле текущего года этот показатель сократился на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В июле показатель увеличился на 7,3% по сравнению с предыдущим месяцем (согласно сезонно скорректированным данным – на 2,7%), тогда как в июне, по сравнению с маем, этот показатель сократился на 1,2%.

В июле 2020 года к июлю 2019 года объем работ сократился в жилом и нежилом строительстве. Так, согласно нескорректированным данным, сокращение объемов в жилом строительстве составило 33,9%, в строительстве нежилых зданий – 0,4%. При этом строительство инженерных сооружений возросло на 10,4%.

Доля нового строительства к общему объему выполненных стройработ составила 40,7%, ремонта – 32,2%, реконструкции и техпереоснащения – 27,1%.

В январе-июле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее рост объемов строительных работ зафиксирован в Донецкой (на 14,4%, до 3,18 млрд грн), Киевской (на 23,9%, до 5,54 млрд грн), Одесской (на 12,7%, до 9,08 млрд грн), Сумской (на 0,8%, до 736,7 млн грн), Хмельницкой (на 13,6%, до 2,01 млрд грн), Черновицкой (на 0,8%, до 904,7 млн грн) и Черниговской (на 37,9%, до 1,16 млрд грн) областях.

В остальных 17 областях и Киеве зафиксировано падение объемов стройработ, в частности, в Запорожской (на 37,8%, до 1,22 млрд грн), Кировоградской (на 37,1%, до 636 млн грн), Закарпатской (на 34,3%, до 669,1 млн грн). В Киеве объем выполненных стройработ в этот период сократился на 5,9% и составил 18,9 млрд грн.