Карантин могут опять продлить, – Шмыгаль

Адаптивный карантин в Украине может быть продлен после 31 октября.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью изданию The Page, передает БизнесЦензор.

"Долго", – сказал Шмыгаль в ответ на вопрос, сколько будет длиться карантин.

"Сейчас мы продлили карантин фактически до начала ноября. Очевидно, что он, вероятно, будет продлен и далее. Учитывая те показатели, которые мы сейчас имеем, в сентябре-октябре будем иметь довольно напряженный момент с прохождением очередной волны коронавируса", – добавил премьер.

Как сообщалось, на минувшей неделе Кабинет министров принял решение продлить адаптивный карантин до 31 октября, ужесточив ограничения. В частности, во всех регионах запрещено проведение дискотек, концертов (кроме проводимых заведениями культуры), работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга.

В свою очередь Госкомиссия ТЭБ и ЧС пересмотрела эпидемическое зонирование в Украине с 31 августа. Теперь в "красную" зону кроме Черновцов вошел Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Измаил, а также ряд других городов и районов.