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Новини Коронавірус і карантин
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Карантин могут опять продлить, – Шмыгаль

Карантин могут опять продлить, – Шмыгаль

Адаптивный карантин в Украине может быть продлен после 31 октября.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью изданию The Page, передает БизнесЦензор.

"Долго", – сказал Шмыгаль в ответ на вопрос, сколько будет длиться карантин.

"Сейчас мы продлили карантин фактически до начала ноября. Очевидно, что он, вероятно, будет продлен и далее. Учитывая те показатели, которые мы сейчас имеем, в сентябре-октябре будем иметь довольно напряженный момент с прохождением очередной волны коронавируса", – добавил премьер.

Как сообщалось, на минувшей неделе Кабинет министров принял решение продлить адаптивный карантин до 31 октября, ужесточив ограничения. В частности, во всех регионах запрещено проведение дискотек, концертов (кроме проводимых заведениями культуры), работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга.

В свою очередь Госкомиссия ТЭБ и ЧС пересмотрела эпидемическое зонирование в Украине с 31 августа. Теперь в "красную" зону кроме Черновцов вошел Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Измаил, а также ряд других городов и районов.

Автор: 

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краще ввели карантин на Банковій та Грушевського і ще бажано, щоб можна було відстрілювати особливо хворих з високих кабінетів...
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01.09.2020 22:57 Відповісти
Колонія вічного дурантіна.
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02.09.2020 07:34 Відповісти
И опять незаконно? Решение Конституционного суда о незаконности введения карантина им до лампочки? Дегенераты ничему не учатся.
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02.09.2020 08:39 Відповісти
Коллективный иммунитет -вот решение вопроса .Но членограй видит -народ за зелёных мразей голосовать не будет ,Значит выборы надо оттянуть ,чтобы бубочка на ОГВЗ успел стать олигархом .
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02.09.2020 09:10 Відповісти
І кого вони хочуть злякати такими заявами - Нашу Епідемію?
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02.09.2020 14:10 Відповісти

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