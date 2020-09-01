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Запасы газа могут вырасти до рекордных 28 миллиардов кубометров, – Коболев

Запасы газа могут вырасти до рекордных 28 миллиардов кубометров, – Коболев

Украина может войти в отопительный сезон 2020/2021 годов с запасами природного газа в подземных хранилищах до 27-28 млрд кубометров.

Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев а эфире одного из телеканалов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что мы можем выйти и на 27, и на 28 млрд кубометров", - сказал Коболев.

По его словам, около половины этого объема принадлежит частным компаниям.

По данным "Укртрансгаза" по состоянию на 31 августа запасы природного газа в ПХГ Украины составляют 25,64 млрд кубометров.

В начале июля представители группы "Нафтогаз" прогнозировали, что Украина может войти в отопительный сезон 2020/2021 годов с запасами природного газа ПХГ в объеме 25,5-26,5 млрд кубометров. В то же время благодаря открытию виртуального реверса со Словакией среднесуточная закачка в хранилища Украины с 1 августа превышает 110 млн кубометров.

Как сообщалось, в стартовавший 1 ноября отопительный сезон 2019/20 года Украина вошла с максимальными за последние 10 лет запасами 21,78 млрд кубометров. К его окончанию 26 марта 2020 года запасы газа в ПХГ страны снизились на 6 млрд кубометров, до 15,78 млрд кубометров).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа страны.

Автор: 

газ (7924) газосховище (618) Нафтогаз (3310) Коболєв Андрій (504) опалювальний сезон (1150)


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Газ, накопленный по какой цене?
И что узнало население о цене на газ с сентября?
Дальше - только нецензурная лексика в адрес... кого?
Ответьте сами(((
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01.09.2020 21:39 Відповісти
А нецензурная лексика должна быть в адрес пролетарского быдла,которое хочет цены на коммуналку как в совке, а зарплаты - как в польше, и это как минимум. Там в тексте написано, что "По его словам, около половины этого объема принадлежит частным компаниям. ". Тоесть раньше часть хранилишь простаивала, сейчас в аренду сдают. Это не большие деньги, но это лучше, чем вообще не получать за то, что все равно стоит без дела. Но что видит люмпен? Конечно же - ааа, нет шары, заставляют за себя платить самому...
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02.09.2020 00:00 Відповісти
Почему при цене газа в Европе 80-100 дол. мы платим 170 дол. и это без учета транспортировки. А барига -- Порошенко?
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02.09.2020 08:00 Відповісти
В какой стране цена газа 80-100 долларов? Именно для населения, тоесть уже с доставкой в квартиру? Или опять - берем оптовые цены на хабе, без налогов - и сравниваем с розницей и налогами?
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02.09.2020 14:52 Відповісти
Главное что бы с этими запасами,не выросли паралельно и цены на него.
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02.09.2020 09:15 Відповісти
плюс.
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02.09.2020 09:34 Відповісти
*****,28 млрд кубов,йохохох!!Вот теперь заживём!!кобЕлев,утырок,так громогласно заявляет,словно это какая-то халява для жителей,и платить не придётся за газ.
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02.09.2020 18:41 Відповісти

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