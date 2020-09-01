Запасы газа могут вырасти до рекордных 28 миллиардов кубометров, – Коболев

Украина может войти в отопительный сезон 2020/2021 годов с запасами природного газа в подземных хранилищах до 27-28 млрд кубометров.

Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев а эфире одного из телеканалов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что мы можем выйти и на 27, и на 28 млрд кубометров", - сказал Коболев.

По его словам, около половины этого объема принадлежит частным компаниям.

По данным "Укртрансгаза" по состоянию на 31 августа запасы природного газа в ПХГ Украины составляют 25,64 млрд кубометров.

В начале июля представители группы "Нафтогаз" прогнозировали, что Украина может войти в отопительный сезон 2020/2021 годов с запасами природного газа ПХГ в объеме 25,5-26,5 млрд кубометров. В то же время благодаря открытию виртуального реверса со Словакией среднесуточная закачка в хранилища Украины с 1 августа превышает 110 млн кубометров.

Как сообщалось, в стартовавший 1 ноября отопительный сезон 2019/20 года Украина вошла с максимальными за последние 10 лет запасами 21,78 млрд кубометров. К его окончанию 26 марта 2020 года запасы газа в ПХГ страны снизились на 6 млрд кубометров, до 15,78 млрд кубометров).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа страны.